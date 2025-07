CARMAT obtient le marquage CE selon le règlement MDR pour son cœur artificiel Aeson®

Paris, le 28 juillet 2025 – 18h00 CEST



CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde (la « Société » ou « CARMAT »), visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire avancée, annonce aujourd’hui avoir obtenu le marquage CE au titre du Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux (MDR – Medical Devices Regulation), qui remplace l’ancienne directive MDD 93/42/CEE. Ce marquage couvre l’indication de pont à la transplantation et concerne le cœur artificiel Aeson® en tant que dispositif médical implantable actif, de classe III.





Obtention du marquage CE MDR, attestant de la conformité d’Aeson® aux exigences les plus strictes du règlement européen



La certification MDR atteste de la conformité d’Aeson® aux nouvelles normes et exigences européennes en matière de sécurité des patients, de performance clinique, de gestion des risques et de surveillance post-commercialisation. Elle a été reçue à l’issue d’un processus de revue rigoureux et approfondi conduit par l’organisme notifié DEKRA.