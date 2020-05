CARMAT obtient l'approbation pour le remboursement de son cœur artificiel total dans le cadre de l'étude clinique de faisabilité aux Etats-Unis

Les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) confirment la prise en charge du dispositif et des éléments et services de soins de routine



Stéphane Piat, directeur général de CARMAT, déclare : « Cette approbation de la prise en charge par CMS marque une étape très importante pour CARMAT, car elle appuie considérablement notre développement aux États-Unis. En effet, les hôpitaux pourront recevoir des paiements relatifs au dispositif et aux éléments et services de soins de routine pendant l'étude clinique. Compte tenu des discussions en cours avec les centres, et sous réserve de l'évolution positive du contexte COVID-19, nous estimons que le recrutement des patients pourrait débuter au quatrième trimestre 2020, comme prévu. »



Pour recevoir toute l'information financière de CARMAT en temps réel, faites-en la demande par mail à carmat@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.