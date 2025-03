Carmat : mise en place d’une ligne de financement flexible en fonds propres

(AOF) - Carmat annonce la mise en place d’une ligne de financement flexible en fonds propres avec Iris Capital Investment portant sur un nombre maximal de 9 millions actions (soit environ 15% de son capital actuel), sur une durée de 24 mois. Ce financement a pour objet principal de renforcer les capitaux propres de Carmat et de contribuer au financement de son besoin en fonds de roulement, et plus particulièrement au développement de ses ventes, et à la finalisation de son essai clinique "Eficas" en France.

Sur la base du cours actuel, la société pourrait recevoir un montant total brut de 7,9 millions d'euros en cas d'utilisation de la totalité de la ligne de financement (sans toutefois que ce montant soit garanti).

La ligne de financement a été structurée via l'émission de bons de souscription d'actions ordinaires nouvelles de la Société (les "BSA") au bénéfice exclusif d'Iris décidée par le conseil d'administration de la société du 26 mars 2025.

La ligne de financement flexible en fonds propres mise en place avec Iris ne finance que partiellement les besoins de Carmat sur les 12 prochains mois, estimés selon son business-plan actuel à environ 35 millions d'euros.

Dans ce contexte, la société continue d'explorer activement différentes options de financements additionnels et mène en particulier des discussions avec différents acteurs financiers susceptibles de l'accompagner sur le long terme.

