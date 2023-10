CARMAT : levée de 7 M€ auprès de plusieurs actionnaires financiers historiques

- Extension de l’horizon financier de la Société à début 2024

- Travail actif sur d’autres solutions de financement et mesures pour étendre cet horizon

- Confirmation de l’amorce de la dynamique des ventes d’Aeson®



Stéphane Piat, Directeur général de CARMAT, déclare : « Alors que l’amorce de la dynamique des ventes d’Aeson® se confirme ces dernières semaines, je suis très heureux de la marque de confiance de trois de nos actionnaires historiques (Lohas, Santé Holdings et Therabel Invest) dans notre projet. Leur soutien financier va nous permettre de poursuivre, au cours des prochains mois, le déploiement de notre plan stratégique, et tout particulièrement de soutenir l’accélération de nos ventes et de notre étude clinique EFICAS en France.

Nous travaillons par ailleurs très activement sur d’autres solutions de financement et mesures qui, combinées à une stricte discipline financière, devraient nous permettre d’étendre davantage notre visibilité financière.

Nous sommes confiants dans la robustesse et la sécurité de notre cœur artificiel, et dans son fort potentiel, et résolus à mener CARMAT sur la voie du succès commercial et de la rentabilité, avec le soutien de nos équipes, de nos actionnaires et de nos partenaires, dans l’intérêt des patients atteints d’insuffisance cardiaque biventriculaire avancée. »



