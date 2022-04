CARMAT lance une levée de fonds d’un montant d’environ 30 millions d’euros qui bénéficie d’engagements de souscription à hauteur de 22 millions d'euros

 Offre Globale à destination d’investisseurs spécialisés et stratégiques ainsi qu’à des investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid

 Prix d’émission des actions nouvelles de 10,0 euros par action

 Clôture de l’Offre PrimaryBid le 11 avril 2022 à 22h et de l’Offre Réservée le 12 avril 2022 avant l’ouverture des marchés



CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire terminale (la « Société »), annonce aujourd’hui le lancement d’une levée de fonds d’environ 30 millions d’euros via l’émission d’actions nouvelles à un prix fixe de 10,0 euros par action s’adressant aux investisseurs spécialisés et stratégiques tels que définis ci-dessous et aux particuliers (via la plateforme PrimaryBid) (l'« Offre Globale »).



La Société prévoit d’utiliser les fonds levés à l’occasion de l’Offre Globale pour assurer la continuité de ses activités et notamment pour accompagner le redémarrage de la production de son cœur artificiel Aeson®, et assurer la reprise, prévue en octobre 2022, de ses implantations, tant dans le cadre commercial que dans celui de ses essais cliniques.