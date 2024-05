CARMAT lance une levée de fonds d’un montant d’environ 15 M€ bénéficiant d’engagements de souscription à hauteur de 8 M€

- Levée de fonds composée d'une offre réservée à destination d’investisseurs spécialisés et d'une offre au public destinée à des investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid

- Prix d’émission des actions nouvelles de 3 euros par action

- Clôture de l’Offre PrimaryBid le 16 mai 2024 à 23h et de l’Offre Réservée le 17 mai 2024 avant l’ouverture des marchés sous réserve d'une clôture anticipée

- Horizon de financement étendu à mi-août 2024 post-levée de fonds

- Besoin de financement résiduel à horizon de 12 mois, post-levée de fonds, estimé à 30 M€



Paris, le 16 mai 2024 – 17h45 (CEST)



CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde (la « Société » ou « CARMAT »), visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire avancée, annonce aujourd’hui le lancement d’une levée de fonds d’environ 15 millions d’euros via l’émission d’actions nouvelles à un prix fixe de 3 euros par action s’adressant aux investisseurs spécialisés tels que définis ci-dessous et aux investisseurs particuliers (via la plateforme PrimaryBid) (la « Levée de Fonds »).



