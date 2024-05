Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carmat: lance une levée de fonds d'environ 15 ME information fournie par Cercle Finance • 16/05/2024 à 18:17









(CercleFinance.com) - Carmat annonce aujourd'hui le lancement d'une levée de fonds d'environ 15 millions d'euros via l'émission d'actions nouvelles à un prix fixe de 3 euros par action.



Cette opération s'adresse aux investisseurs spécialisés et aux investisseurs particuliers (via la plateforme PrimaryBid).



Stéphane Piat, Directeur général de Carmat, déclare : ' Ce nouveau financement intervient à un moment crucial, alors que nos ventes commencent à se développer significativement. Les progrès réalisés tant dans le cadre commercial, avec en particulier la formation de nouveaux centres qui continuent à nous référer un nombre croissant de patients, que dans le cadre de l'étude EFICAS dont le rythme s'accélère, témoignent de la forte demande pour notre thérapie dont l'intérêt se diffuse progressivement au sein de la communauté médicale '



' L'ensemble de ces avancées prometteuses nous permet d'anticiper une croissance substantielle de nos ventes au cours des prochains mois, avec un chiffre d'affaires estimé à environ 14 millions d'euros pour 2024 '.



La société estime son besoin de financement sur les 12 prochains mois, selon son business plan actuel, à environ 45 ME.





