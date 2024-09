CARMAT lance une augmentation de capital d’un montant initial de 10,3 M€ pour financer ses activités au moins jusqu’à fin 2024

• Cette augmentation de capital sera réalisée par voie d’offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription et avec délai de priorité de 7 jours de bourse, à titre irréductible et réductible, au profit des actionnaires



• Le montant initial de l’augmentation de capital pourra être porté jusqu’à 11,8 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et jusqu’à 13,6 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et de l’option de surallocation



• Extension de l’horizon financier de CARMAT au moins jusqu’à fin 2024, en cas de réalisation de l’augmentation de capital initiale (hors clause d’extension et option de surallocation)



• La réalisation de l’augmentation de capital initiale permettrait à CARMAT de poursuivre sa progression en vue de l’atteinte de plusieurs catalyseurs de croissance en 2025



• Prix d’émission des actions nouvelles de 1,60 € par action



• Après Offre, le besoin de financement de la Société à horizon de 12 mois, soit jusqu’à fin septembre 2025, sera de 36 à 38 M€





