Carmat : l'offre de reprise du président du conseil d'administration aurait été retenue
information fournie par AOF 01/12/2025 à 17:19

(AOF) - Selon l’AFP, le Tribunal des affaires économiques de Versailles a retenu l’offre de reprise de Carmat . Cette offre, la seule, émane de Pierre Bastid, le président du conseil d’administration de Carmat, et la décision du Tribunal "ordonne la cession de la SA Carmat au profit de la SAS Carmat", une nouvelle entité qui prendra la suite de l’activité, détaille l’Agence France Presse. La société, qui a développé le cœur artificiel total le plus avancé au monde pour des patients en attente d’une greffe cardiaque, est en procédure de redressement judiciaire depuis le 1er juillet 2025.

    Les PP ont été spoliés ! Rien de prévu pour eux alors qu'ils ont supporté Carmat tout au long de sa vie.
    Mais Macron n'en à rien à cirer, alors tout va bien !

