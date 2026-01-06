Carmat, GTT, Genfit, LDC... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Carmat

Carmat a annoncé sa liquidation judiciaire et son retrait de la cote. Le concepteur et développeur du coeur artificiel total le plus avancé au monde avait été placé en redressement judiciaire le 1er juillet dernier. Le 1er décembre, le Tribunal des activités économiques de Versailles avait arrêté un plan de cession en faveur de la société Carmat SAS. Cette dernière est une société par actions simplifiée créée pour les besoins de la reprise. Les activités vont donc se poursuivre désormais et sont opérées par Carmat SAS.

Cogra

Le fabricant de granulés de bois publiera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2024-2025.

Genfit

Genfit a annoncé que G1090N, petite molécule et candidat-médicament expérimental le plus avancé de la société pour le traitement de l'ACLF (décompensation aiguë sur cirrhose), avait démontré un profil de sécurité favorable lors d'une étude de phase 1. En outre, cette molécule a démontré une activité anti-inflammatoire dans des essais ex vivo.

GTT

GTT annonce avoir reçu une commande du chantier naval Hanwha Ocean pour la conception des cuves de sept nouveaux méthaniers pour le compte d'un armateur européen. GTT concevra les cuves cryogéniques des navires, qui offriront chacun une capacité totale de 174 000 m³ et seront équipés du système de confinement à membranes NO96 Super+ développé par GTT. La livraison des navires est prévue entre 2028 et 2029.

Hoffmann Green Cement Technologies

Le spécialiste de la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annoncera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

LDC

La direction du Groupe LDC se montre optimiste pour la suite de l'exercice et confirme ses perspectives. L'objectif ? Franchir les 7 milliards d'euros de CA. Pour le troisième trimestre de son exercice comptable 2025-2026 (soit de juillet à septembre), le groupe LDC publie un chiffre d'affaires de 1857 MEUR, marquant une progression de 17,3% par rapport à la même période un an plus tôt.

Pluxee

L'ancienne division d'avantages aux salariés de Sodexo dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

SMAIO

SMAIO, une société franco-américaine spécialisée dans la chirurgie rachidienne complexe, a obtenu 2 millions d'euros en financements non dilutifs. Bpifrance, l'Union européenne et la région Auvergne-Rhône-Alpes ont octroyé à SMAIO un prêt de 1 million d'euros à taux zéro dans le cadre du programme FEDER (fonds européen de développement régional). Ce prêt est d'une maturité de 7,5 ans et est assorti d'un différé de remboursement de 2,5 ans. En parallèle, un pool bancaire composé de BNP Paribas et Société Générale a consenti à l'entreprise deux emprunts d'un montant total de 1 million d'euros. Ces prêts, aux taux de marché, ont une maturité de 4 ans.