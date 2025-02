Carmat franchit le cap des 100 implantations de son cœur artificiel total Aeson

(AOF) - Carmat annonce avoir franchi le cap des 100 implantations de son cœur artificiel Aeson. Les 99ème et 100ème implantations ont été réalisées avec succès le vendredi 7 février 2025 dans les CHU de Lille et de Dijon. Elles ont été effectuées simultanément, respectivement par les équipes du Pr. Vincentelli et du Pr. Bouchot dans le cadre de l’étude clinique Eficas.

Les 50 premières implantations avaient été réalisées en l'espace de 10 ans, entre 2013 (année de la première implantation humaine d'Aeson et fin 2023.

Depuis début 2024, le rythme des implantations s'est fortement accéléré, avec 50 implantations supplémentaires effectuées en un peu plus d'un an.

Cette dynamique très encourageante conforte Carmat dans son ambition de doubler ses ventes en 2025, et d'établir graduellement Aeson comme une thérapie de référence dans le traitement de l'insuffisance cardiaque avancée.

