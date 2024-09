Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carmat: franchit la moitié des recrutements pour EFICAS information fournie par Cercle Finance • 12/09/2024 à 08:26









(CercleFinance.com) - Carmat annonce le franchissement du cap de la moitié des recrutements visés dans le cadre de l'étude EFICAS.



La 26ème implantation d'Aeson® réalisée récemment dans le cadre de l'étude EFICAS, a permis à Carmat d'atteindre le seuil de la moitié des 52 recrutements visés dans la cadre de cette étude réalisée exclusivement en France.



Ainsi, sur les 10 hôpitaux participant à l'étude, 9 ont déjà effectué au moins une implantation et 8 en ont déjà réalisé au moins deux.



Pour rappel, l'étude EFICAS est la plus large étude jamais initiée par Carmat. Il s'agit d'une étude clé à la fois pour l'obtention du remboursement d'Aeson® en France et pour celle de la ' PMA ' (autorisation de commercialisation d'Aeson® aux Etats-Unis) que la Société anticipe pour 2027 (sous réserve notamment du bon déroulement de l'étude EFS aux Etats-Unis, dont le démarrage de la seconde cohorte est attendu au premier trimestre 2025).



Stéphane Piat, Directeur général de Carmat, a déclaré : ' EFICAS est une étude essentielle pour objectiver scientifiquement, sur un échantillon large de patients, les résultats cliniques d'Aeson®, et ainsi faciliter leur diffusion au sein de la communauté médicale. Si les résultats finaux de l'étude confirment les résultats intérimaires, leur publication fin 2025 devrait contribuer à une accélération forte de l'adoption d'Aeson® par les médecins européens'.





Valeurs associées CARMAT 2,20 EUR Euronext Paris +1,38%