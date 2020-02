Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carmat-Feu vert complet de la FDA pour une étude clinique aux USA Reuters • 05/02/2020 à 17:54









PARIS, 5 février (Reuters) - Carmat SA ALCAR.PA : * CARMAT OBTIENT L'APPROBATION COMPLÈTE DE LA FDA POUR LANCER UNE ÉTUDE CLINIQUE DE FAISABILITÉ AVEC SON CŒUR ARTIFICIEL TOTAL AUX ÉTATS-UNIS * CARMAT A RÉPONDU À TOUTES LES QUESTIONS RÉSIDUELLES DE L'APPROBATION CONDITIONNELLE OBTENUE EN SEPTEMBRE 2019 * LA POPULATION DE L'ÉTUDE A ÉTÉ ÉLARGIE DE 5 À 10 PATIENTS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ALCAR.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées CARMAT Euronext Paris +8.83%