CARMAT fait le point sur son activité et communique pour la première fois ses objectifs financiers

 La reprise graduelle des implantations d’Aeson® permet de viser un chiffre d’affaires de 10 M€ à 13 M€ en 2023

 La société anticipe l’atteinte de son seuil de rentabilité en 2027



CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire terminale, fait le point sur son activité et communique pour la première fois ses objectifs financiers.



