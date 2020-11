CARMAT fait le point sur l'étude de faisabilité aux États-Unis

- Trois centres américains ont été formés avec succès en novembre

- La configuration commerciale de la prothèse CARMAT est en phase finale d'approbation par la FDA

- Premier recrutement dans l'étude reporté au 1er trimestre 2021 ; finalisation du recrutement toujours attendue avant fin 2021





Stéphane Piat, Directeur général de CARMAT, déclare : « Malgré la pandémie de la COVID-19, nous avons pu former les trois premiers centres américains sélectionnés pour notre étude de faisabilité. Ils sont tous sortis de cette expérience très enthousiastes et engagés dans la réussite de cette étude. Comme nous avons l'intention d'utiliser une nouvelle version du système CARMAT, comprenant des caractéristiques qui renforcent la sécurité et la qualité de vie des patients, nous avons dû soumettre des amendements pour compléter notre dossier initial approuvé en février 2020. Sur la base des discussions en cours avec la FDA, nous pensons pouvoir traiter les premiers patients aux États-Unis avec la nouvelle prothèse au 1er trimestre 2021. »



