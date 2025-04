Carmat: des données d'expérience positives dans le JACC information fournie par Cercle Finance • 04/04/2025 à 14:02









(CercleFinance.com) - Carmat annonce la publication des résultats de l'expérience clinique initiale sur l'utilisation d'Aeson chez des patients en choc cardiogénique placés préalablement sous support circulatoire externe temporaire, dans le JACC : Heart Failure.



Cette analyse rétrospective a porté sur 10 patients en choc cardiogénique réfractaire, initialement stabilisés sous ECMO pendant une durée médiane de neuf jours, et ayant bénéficié ensuite d'une implantation du coeur artificiel total Aeson.



L'analyse montre un taux de survie de 90% à six mois après implantation d'Aeson, cinq patients ayant bénéficié d'une transplantation cardiaque réussie et quatre étant toujours sous assistance d'Aeson à cet horizon.



Elle indique également qu'Aeson favorise la récupération de la fonction rénale et hépatique, et souligne que le dispositif permet au patient de quitter l'hôpital après une durée médiane d'hospitalisation de 42 jours.





