Carmat: C.A. trimestriel multiplié par deux, le titre grimpe

(CercleFinance.com) - Carmat a fait état mercredi soir d'un premier trimestre 'solide' et 'en ligne avec ses objectifs', le fabricant de coeurs artificiels ayant bénéficié d'une bonne dynamique d'implantations lui ayant permis de multiplier par plus de deux son chiffre d'affaires.



Suite à ces annonces, le titre prenait plus de 7% mercredi matin à la Bourse de Paris, à comparer avec un gain de 6% pour le marché parisien qui bénéficiait des propos conciliants de Donald Trump sur le commerce.



Avec 16 implantations réalisées sur les trois premiers mois de l'année, soit un rythme de plus de cinq implantations par mois, le groupe a généré C.A. de 2,4 millions d'euros, multiplié par 2,4 par rapport à celui du premier trimestre de 2024.



Parmi ces implantations, 13 ont été réalisées en France dans le cadre de l'étude 'Eficas', ce qui représente un total de 49 patients recrutés sur les 52 prévus dans le cadre de l'essai, soit un recrutement achevé à 94%.



Les résultats de cette étude sont attendus à la fin de l'année.



Selon l'entreprise, la dynamique de ventes observée au 1er trimestre s'inscrit en ligne avec son objectif de doubler ses ventes cette année.



'L'intérêt pour la technologie se confirme trimestre après trimestre et la dynamique s'accélère, comme attendu, même si les temps d'adoption restent encore difficile à anticiper', commentent les analystes d'Euroland.



La société de Bourse réitère ainsi sa recommandation d'achat avec un objectif de cours de 3,9 euros.



S'ils saluent une dynamique d'implantations en bonne voie, les analystes d'Oddo BHF font remarquer que le financement de la société reste une 'épée de Damoclès'.



Avec un horizon de trésorerie limité à fin mai 2025, Carmat indique explorer 'activement' d'autres solutions de financement afin d'étendre son horizon financier à plus long terme.



Aux Etats-Unis, le groupe dit anticiper une reprise des implantations au second semestre 2025, ce qui pourrait potentiellement ouvrir la voie à un lancement commercial sur le marché américain à horizon 2028.



Autre élément encourageant, la société prévoit de mettre à disposition des professionnels de santé, d'ici la fin de l'année, une version améliorée de son coeur artificiel permettant un support long-terme des patients, sachant que les temps d'attente pour une transplantation peuvent être longs.



Carmat précise toutefois que l'obtention d'une telle indication pourrait prendre 'quelques années'.





