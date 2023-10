CARMAT : avancées sur l’étude EFICAS présentées lors des 36èmes Journées de La Pitié

- 7 implantations d’Aeson® ont été réalisées dans le cadre de l’étude, dont 4 au cours des 4 dernières semaines

Pr. Christian Latrémouille, Directeur des affaires chirurgicales de CARMAT, a fait le point sur les dernières avancées de cette large étude lors d’une session dédiée aux innovations : « 7 implantations d’Aeson® ont été réalisées dans le cadre de l’étude depuis son initiation dans plusieurs centres français participants. Le rythme de recrutement de l’étude s’est récemment accéléré avec 4 implantations réalisées au cours des 4 dernières semaines. Cette montée en puissance démontre une nouvelle fois la très bonne maîtrise du geste chirurgical pour implanter notre prothèse innovante. La récupération des patients en post-opératoire se passe de manière de plus en plus satisfaisante, ce qui nous rend particulièrement confiants dans les performances d’Aeson® et la bonne réalisation de l’étude dont l’achèvement est attendu en 2025. Je tiens à remercier l’ensemble des équipes participantes pour leur engagement à nos côtés et me réjouis de voir prochainement d’autres centres se joindre à nos efforts visant à proposer au plus grand nombre de patients une alternative efficace à la greffe de cœur. »



