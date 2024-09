Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carmat: augmentation de capital réalisée information fournie par Cercle Finance • 30/09/2024 à 08:17









(CercleFinance.com) - Carmat annonce la réalisation de son augmentation de capital pour un montant total brut (incluant la prime d'émission) de 10,3 millions d'euros, une levée de fonds à laquelle ont participé deux actionnaires de référence, à hauteur de 5,5 millions.



Son directeur général a décidé, le 28 septembre, l'émission de 6.414.516 actions ordinaires nouvelles, au prix de 1,60 euro. Leur règlement-livraison et leur admission sur Euronext Growth Paris sont prévus pour le 2 octobre.



Le produit net de l'opération, de 9,4 millions d'euros, permet au concepteur du coeur artificiel Aeson d'étendre son horizon financier jusqu'à début 2025. Après offre, son besoin de financement à horizon de 12 mois est d'environ 36 millions.





Valeurs associées CARMAT 1,45 EUR Euronext Paris -10,74%