CARMAT anticipe une reprise des implantations de son cœur artificiel Aeson® en octobre 2022

Stéphane Piat, directeur général de CARMAT, commente : « Comme nous l’avons dit de manière constante, la production d’un dispositif aussi innovant et sophistiqué qu’Aeson® demeure un défi, et les problèmes de qualité ne sont pas inhabituels dans notre industrie, notamment dans les phases de montée en cadence de la production. Je suis satisfait que nos équipes aient pu très rapidement identifier l’origine des problèmes qualité rencontrés, et définir les changements à apporter aux processus de production pour les éviter dans le futur. Cette expérience va nous être très utile pour l’avenir.



Dans le même temps, nous poursuivons un dialogue très constructif avec notre organisme notifié DEKRA, ainsi qu’avec les autorités réglementaires.



L’intérêt et la demande des hôpitaux pour notre thérapie sont fortes. Le feedback des médecins qui ont implanté CARMAT est positif, et nos essais cliniques continuent de démontrer la supériorité d’Aeson® par rapport aux autres thérapies adressant l’insuffisance cardiaque biventriculaire avancée.



Je suis très confiant dans le potentiel d’Aeson® à devenir au cours des prochaines années le traitement de référence dans l’insuffisance cardiaque biventriculaire avancée, et à offrir aux patients concernés une réelle qualité de vie. Je suis également convaincu que les implantations se développeront à un rythme soutenu dès leur reprise au quatrième trimestre de cette année. »