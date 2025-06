CARMAT annonce une situation financière critique et un risque de cessation des paiements dès fin juin 2025

• Nécessité immédiate de sécuriser environ 3,5 M€ pour éviter la cessation des paiements dès fin juin 2025

• Besoin de financement global d’environ 35 M€ à horizon 12 mois

• Poursuite de l’exploration active d’options de financement



Paris, le 20 juin 2025 – 18h30 CEST



CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde (la « Société » ou « CARMAT »), visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire avancée, annonce aujourd’hui une situation financière critique et un risque de cessation des paiements dès fin juin 2025.



Situation financière critique et risque de cessation des paiements dès fin juin 2025



A l’occasion de l’annonce de ses résultats financiers annuels (communiqué de presse du 29 avril 2025), la Société avait indiqué le 29 avril 2025 être en mesure de financer ses activités jusque mi-juin 2025 et travailler activement sur des options de financement afin de sécuriser, à court-terme, les ressources financières nécessaires à la poursuite de ses activités au-delà de cet horizon.



