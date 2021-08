CARMAT annonce une nouvelle implantation commerciale de son cœur artificiel Aeson® au Centre médical universitaire du Schleswig-Holstein à Kiel, en Allemagne

CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire terminale, annonce aujourd'hui la troisième implantation de son cœur artificiel bioprothétique Aeson® dans le cadre commercial.



Cette nouvelle implantation commerciale du dispositif Aeson® a été réalisée par le professeur Assad Haneya et son équipe du département de chirurgie cardiovasculaire du Centre médical universitaire du Schleswig-Holstein (UKSH) à Kiel (directeur : professeur Jochen Cremer). Avec 14 000 employés répartis dans plus de 85 cliniques et instituts, l'UKSH est l'un des plus grands pôles de soins médicaux d'Europe et le premier centre formateur du Land Schleswig-Holstein. Bénéficiant de plusieurs décennies d'expertise en transplantation cardiaque et thoracique, l'UKSH de Kiel est reconnu comme un centre de pointe en cardiologie en Allemagne. Il assure une prise en charge médicale maximale dans cette région et garantit des soins médico-techniques de haut niveau pour les patients nécessitant un diagnostic et une thérapie nouvelle.



