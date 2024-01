CARMAT annonce un accord de principe conditionné avec la BEI sur de nouvelles modalités de remboursement de son prêt, dans le cadre de la gestion de son défi de financement à court terme

Stéphane Piat, directeur général de CARMAT, commente : « Cet accord de principe avec la BEI sur de nouvelles modalités de remboursement du prêt, est un signal positif pour la Société"



Sous réserve de la réalisation des conditions suspensives, cet accord va nous permettre d’éviter tout remboursement au titre de cet emprunt, au moins jusqu’au 31 juillet 2026, et ainsi de mettre nos ressources financières prioritairement au service de notre croissance. Je souhaite remercier la BEI pour son engagement à nos côtés, renouvelé aujourd’hui.



Le management et les équipes de la Société sont plus que jamais déterminés à poursuivre leur marche en avant pour faire d’Aeson® la thérapie de référence en matière l’insuffisance cardiaque biventriculaire avancée, permettre à CARMAT de devenir le leader sur ce segment, et ainsi offrir une solution aux très nombreux patients qui sont aujourd’hui en situation d’impasse thérapeutique. »



