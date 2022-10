CARMAT annonce trois publications sur Aeson® dans des revues scientifiques à comité de lecture

Les résultats cliniques confirment l'hémocompatibilité d'Aeson® et montrent l'absence d'inflammation après son implantation, avec des avantages potentiels majeurs pour les patients



Paris, le 18 octobre 2022 – 17h45 CEST



CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire terminale, annonce aujourd’hui la publication de 3 articles dans des revues scientifiques à comité de lecture. Les articles présentent les résultats d'études sur des patients implantés avec le cœur artificiel Aeson® et confirment son hémocompatibilité et l'absence d'inflammation liée au dispositif.





