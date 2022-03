CARMAT annonce le redémarrage de la production et confirme l’objectif de reprise des implantations en octobre 2022

Redémarrage de la production et confirmation de l’objectif de reprise des implantations en octobre 2022



A la suite de la caractérisation des défauts de qualité sur les deux composants qui étaient à l’origine d’incidents sur certaines de ses prothèses, CARMAT a défini, en étroite collaboration avec ses fournisseurs, les actions correctives requises.



Celles-ci sont désormais mises en œuvre dans les processus de production des fournisseurs concernés, et incluent en particulier des contrôles renforcés.



Compte tenu des délais de production des prothèses tant chez ses fournisseurs que dans son usine de Bois-d’Arcy, CARMAT confirme ainsi pouvoir disposer de nouvelles prothèses implantables en octobre 2022.



En parallèle, la société poursuit son dialogue avec l'organisme notifié (DEKRA) et les autorités compétentes (l'ANSM en France et la Food & Drug Administration aux Etats-Unis), dont l’autorisation est nécessaire pour reprendre les implantations.



Ces éléments permettent à CARMAT de confirmer son objectif de reprise des implantations dans les cadres commercial et clinique au mois d’octobre 2022.



