CARMAT annonce le lancement d’un processus d’appel d’offres (recherche de repreneurs ou d’investisseurs) dans la cadre de sa procédure de redressement judiciaire

Paris, le 3 juillet 2025 – 18h30 CEST



CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde (la « Société » ou « CARMAT »), visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire avancée, annonce aujourd’hui le lancement d’un processus d’appel d’offres (recherche de repreneurs ou d’investisseurs) dans la cadre de sa procédure de redressement judiciaire, ouverte le 1er juillet 2025.



Une annonce sera publiée dans le journal Les Echos par l’administrateur judiciaire désigné par le Tribunal des Affaires Economiques de Versailles (AJRS – Maître Philippe Jeannerot), le vendredi 4 juillet 2025. L’annonce sera toutefois disponible dans la version électronique du journal dès le 3 juillet 2025 dans la soirée.



Les personnes intéressées souhaitant répondre à l’Appel d’Offres sont invitées à se manifester auprès de M. Valentin Laigneau (AJRS) : valentin.laigneau@aj-rs.com



Il est rappelé que l’exploitation de la Société se poursuit pendant la période d’observation, et que CARMAT s’efforce de continuer à assurer le support des patients qui bénéficient actuellement du cœur artificiel Aeson®.



Des communiqués de presse continueront à être publiés au fur et à mesure de l’évolution de la situation de la Société, et de l’avancement de la procédure.