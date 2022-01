CARMAT annonce la tenue d’une visioconférence le 31 janvier à 18h00 afin de faire le point sur ses activités

CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire terminale, annonce aujourd’hui la tenue d’une visioconférence en français le 31 janvier à 18h00 (CET) afin de faire le point sur ses activités.



Connectez-vous en cliquant sur ce lien :

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_A4SonyXDRk-GAdBaIBoEog



• Le lien ci-dessus vous permet de vous inscrire à la réunion virtuelle via Zoom.

• Vous recevrez par la suite un e-mail de confirmation contenant le lien d'accès à la réunion.

• Si vous ne disposez pas de l'application Zoom, celle-ci se téléchargera automatiquement au moment de votre connexion.

• À tout moment de la présentation, vous pouvez envoyer votre question via la plateforme web. Elle sera classée dans la file d'attente pour la session Questions/Réponses.



Pour recevoir toute l'information financière de CARMAT en temps réel, faites-en la demande par mail à carmat@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.