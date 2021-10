CARMAT annonce la publication d'un article sur le système d'autorégulation du cœur Aeson® dans l’ASAIO Journal

Les résultats obtenus chez 10 patients de l'étude PIVOT montrent que l'autorégulation permet une adaptation appropriée et immédiate du débit cardiaque aux besoins des patients



CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire terminale, annonce aujourd’hui la publication d'un article sur le système d'autorégulation du cœur Aeson® dans l’édition d'octobre 2021 de l'ASAIO Journal, une publication à comité de lecture de l'American Society for Artificial Internal Organs.