Carmat annonce la finalisation du recrutement de l’étude clinique EFICAS

Paris, le 12 mai 2025 – 18h00 CEST

CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du coeur artificiel total le plus avancé au monde (la « Société » ou « CARMAT »), visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire avancée, annonce aujourd'hui avoir finalisé le recrutement des 52 patients prévus dans le cadre de l'étude EFICAS, et obtenu l'accord des autorités françaises pour la réalisation de 21 implantations supplémentaires, dans l'attente du remboursement potentiel du coeur artificiel Aeson® en France.

Stéphane Piat, Directeur général de CARMAT, déclare : « La très forte dynamique de l'étude EFICAS, dont le recrutement est désormais terminé, témoigne de la qualité et des performances de notre coeur artificiel Aeson®, et de sa capacité à répondre au besoin insatisfait exprimé par les professionnels de santé et les patients. Je suis convaincu qu'elle préfigure un fort développement de nos ventes en Europe et au-delà, notamment une fois que ses résultats auront pu être publiés, je l'espère dès la fin de l'année 2025.

Je suis également très heureux que les autorités françaises, par leur décision de nous accorder 21 implantations supplémentaires, permettent aux patients, en France, de continuer à bénéficier de notre thérapie au-delà de l'étude EFICAS. Il s'agit d'une marque de confiance importante dans le coeur artificiel Aeson®.

Compte tenu du calendrier de notre étude, nous devrions être en mesure de déposer, dès le début de l'année prochaine, le dossier de remboursement d'Aeson® en France, ce qui pourrait permettre une prise en charge de notre coeur artificiel par la Sécurité Sociale dans le courant de l'année 2026.

L'étude EFICAS est également une pierre importante dans notre stratégie d'accès au marché américain, que nous envisageons à horizon 2028. Je souhaite remercier les patients, les professionnels de santé et nos équipes pour leur contribution au franchissement de cette étape essentielle pour le développement d'Aeson®. »