CARMAT annonce avoir obtenu les autorisations réglementaires nécessaires pour reprendre les implantations d’Aeson® dans le cadre commercial

L’organisme notifié DEKRA a approuvé tous les changements effectués par CARMAT



Stéphane Piat, Directeur général de CARMAT, déclare : « L’approbation de DEKRA nous permet de reprendre les implantations d’Aeson® dans le cadre commercial en Europe, ce qui est une excellente nouvelle à la fois pour les patients et pour notre Société. Nous allons réactiver les implantations très prochainement de manière progressive, en fonction de la reconstitution de notre stock de prothèses implantables, et afin de permettre un suivi approprié des patients. Nous avançons également bien dans le processus de reprise des essais cliniques et fournirons des informations supplémentaires à ce sujet le moment venu. »



Pour recevoir toute l'information financière de CARMAT en temps réel, faites-en la demande par mail à carmat@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.