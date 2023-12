Carmat améliore la sécurité de son coeur artificiel

(AOF) - Carmat annonce aujourd'hui une amélioration logicielle permettant de renforcer de manière significative le profil de sécurité de son cœur artificiel Aeson. La medtech précise que le logiciel de cette prothèse sera désormais capable de détecter en temps réel les signaux d’éventuels défauts de fonctionnement du dispositif. Le logiciel adaptera alors immédiatement le pilotage de la prothèse pour que ses performances ne soient pas affectées, et que la protection du patient ne soit pas impactée.

Ces changements, développés et testés en interne, seront d'abord déployés sur tous les cœurs actuellement implantés chez des patients, dans le cadre d'une mise à jour logicielle pour laquelle une "information de sécurité" est publiée. Ils seront ensuite intégrés dans le processus de production des cœurs Aeson, après obtention des autorisations règlementaires appropriées.

