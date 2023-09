Carmat: Air Liquide détient moins de 1% du capital

Air Liquide s'est refusé à tout commentaire lorsque Reuters lui a demandé s'il participerait à une éventuelle levée de fonds de Carmat. Airbus, premier actionnaire de Carmat, n'a pas indiqué non plus s'il soutiendrait une éventuelle levée de fonds.

" Aliad est entré au capital de Carmat en avril 2014, dans le cadre de la stratégie visant à développer des partenariats industriels entre des entreprises technologiques et le groupe Air Liquide, dans 3 secteurs : Climate tech, Healthtech et Digital", a déclaré le groupe.

(AOF) - Air Liquide détient moins de 1% du capital du fabricant français de cœurs artificiels en difficulté Carmat (-16,99% à 4,25 euros) a déclaré le spécialiste des gaz industriels, selon Reuters. Carmat a perdu plus de 42% de sa valeur sur cinq jours après avoir annoncé lundi dernier que des problèmes d'approvisionnement l'empêcheraient d'atteindre son objectif de chiffre d’affaires pour l'année et qu'elle pourrait se retrouver à court de liquidités d'ici la fin du mois d'octobre. La participation dans Carmat était détenue par l'intermédiaire d'Air Liquide Venture Capital (Aliad) créé en 2013.

