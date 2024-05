Carmat a levé 16 millions d'euros par émission d'actions nouvelles

(AOF) - Carmat annonce aujourd’hui le succès de sa levée de fonds lancée hier pour un montant total brut de 16 millions d'euros, dont 14,2 millions d'euros ont été souscrits par des investisseurs spécialisés et 1,8 million d'euros par des investisseurs particuliers (via la plateforme PrimaryBid). Le prix d’émission des actions nouvelles a été fixé à 3 euros par action, représentant une décote de 26,5% par rapport au cours de clôture de l’action Carmat au 15 mai 2024, soit 4,08 euros.

" Ce nouveau financement est essentiel pour Carmat, puisqu'il nous donne les moyens de répondre à la demande croissante pour Aeson, émanant des centres français dans le cadre de l'étude Eficas, et des hôpitaux européens réalisant des implantations dans le cadre commercial ", déclare Stéphane Piat, directeur général de Carmat ". " Sur la base de nos réalisations du début d'année, nous sommes confiants quant à une progression graduelle substantielle de nos ventes au cours des prochains mois, pour atteindre un chiffre d'affaires d'environ 14 millions d'euros en 2024 ".

La levée de fonds ne finance que partiellement les besoins de la société sur les 12 prochains mois, son besoin financier additionnel post levée de fonds étant estimé à environ 30 millions d'euros. Carmat devra donc sécuriser des financements supplémentaires dès le second semestre 2024.

