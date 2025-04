Carmat : 3,90€

Une belle dynamique en France permettant de multiplier le chiffre d’affaires du T1 par 2,4

Carmat publie un bon T1 avec 16 implantations du cœur Aeson®, vs 7 au T1 2024, et un chiffre d’affaires de 2,4 M€, vs 1,1 M€ au T1 2024.

Parmi ces 16 implantations, 13 ont été réalisées en France dans le cadre de l’étude EFICAS, ce qui représente un total de 49 patients recrutés sur les 52 prévus dans le cadre de cette étude. Ces implantations ont été réalisées par 7 hôpitaux différents.

3 implantations commerciales ont par ailleurs été réalisées. 2 en Allemagne et 1 en Italie (implanté par un nouveau centre). On notera qu’en Italie le T1 est généralement peu significatif car affecté par une redéfinition du budget des hôpitaux.

Perspectives : tendance de fond inchangée

En France, la hausse des recrutements dans le cadre de l’étude EFICAS montre une accélération de l’adoption de la technologie, avec un flux continu de patients et des centres de plus en plus actifs. Le CHU de Lille a ainsi réalisé 10 implantations et trois autres hôpitaux en ont réalisé 7 chacun. Afin de ne pas briser ce dynamisme et assurer une continuité des soins au-delà des 52 patients de l’étude, Carmat est entrée en négociation avec la DGOS pour pouvoir poursuivre les implantations jusqu’à l’obtention du remboursement.

Les développements commerciaux hors de France s’avèrent, en revanche, plus long à démarrer. En Allemagne, le flux de patients est soutenu mais l’état de santé des patients traités est généralement plus grave, avec une probabilité d’arriver à l’implantation plus aléatoire, et le marché attend un bridge de plus long terme, dans la mesure où les temps d’attente pour une transplantation s’avèrent assez longs. La société continue néanmoins de former des centres et travaille activement à améliorer la prothèse Aeson® afin d’augmenter sa longévité. Une version améliorée du cœur Aeson® pourrait être disponible d’ici à fin 2025.

Le développement en Italie devrait, quant à lui, être porté par l’approbation d’appels d’offre. Carmat en a déjà remporté un, pour un montant de 1,6 M€, et deux autres sont en cours.

Ainsi, la tendance de fond reste conforme à la trajectoire fixée. Nous avons néanmoins légèrement revu à la baisse notre CA 2025 pour tenir compte d’un développement un peu plus lent que précédemment anticipé, des ventes en Europe. Cela n’impacte que marginalement le résultat estimé, en raison de la baisse des coûts d’achats consommés qui en découlera. En revanche, nous n’avons pas modifié nos prévisions pour les années suivantes.

Opinion

L’intérêt pour la technologie se confirme trimestre après trimestre et la dynamique s’accélère, comme attendu, même si les temps d’adoption restent encore difficile à anticiper.

Recommandation

Nous réitérons notre recommandation Achat et notre OC à 3,9 €.