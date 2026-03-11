Carlyle vend l'entreprise pétrolière colombienne SierraCol à l'entreprise philippine Prime Infrastructure

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe de capital-investissement Carlyle CG.O a accepté de vendre son producteur de pétrole colombien SierraCol à Prime Infrastructure Capital, l'unité d'infrastructure de l'homme d'affaires philippin Enrique K. Razon Jr, pour un montant non divulgué, a déclaré mercredi la société américaine. Carlyle, qui a créé SierraCol en 2020 après avoir acheté des actifs à Occidental Petroleum OXY.N , avait cherché à obtenir environ 1,5 milliard de dollars pour l'entreprise colombienne, avaient déclaré des sources à Reuters en 2025. Ailleurs dans le secteur du pétrole et du gaz, Carlyle a conclu en janvier un accord initial non contraignant pour acheter la plupart des actifs internationaux de la société russe sanctionnée Lukoil LKOH.MM et fusionner son véhicule de raffinage européen Moeve avec l'activité en aval de la société énergétique portugaise Galp GALP.LS .

"C'est dans ce domaine que nos résultats sont excellents et je m'attends à ce qu'ils le restent. Nous disposons d'un cahier des charges clair pour réaliser des scissions complexes et renforcer ces activités", a déclaré Bob Maguire, codirecteur de Carlyle International Energy Partners (CIEP).

Il a précisé que CIEP n'avait pas d'opinion arrêtée sur le montant des investissements à allouer aux acquisitions en aval ou en amont.

Le directeur général de CIEP, Parminder Singh, a déclaré à Reuters qu'il était difficile d'obtenir des actifs des plus grands acteurs sur le marché actuel, les majors souhaitant augmenter leurs propres réserves de pétrole et de gaz tout en se repliant sur des projets à faible émission de carbone.

Carlyle a déclaré avoir investi environ 1 milliard de dollars dans SierraCol depuis 2020, principalement dans les actifs existants de l'entreprise pour stabiliser sa production nette à environ 45 000 barils d'équivalent pétrole par jour et réduire les émissions opérationnelles.

La production brute de SierraCol, qui s'élève à 77 000 barils d'équivalent pétrole par jour, représente environ 10 % de la production totale de la Colombie.

SierraCol a enregistré un flux de trésorerie disponible de 205 millions de dollars pour la période de 12 mois se terminant en octobre 2025 et une dette nette de 618 millions de dollars, selon son site web.

Prime Infrastructure gère des infrastructures dans les domaines de l'énergie, des déchets et de l'eau.