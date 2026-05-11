Carlyle réduit de 2 % la valeur de son fonds de crédit privé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires issus de la conférence téléphonique sur les résultats) par Matt Tracy

La société d'investissement mondiale Carlyle CG.O a annoncé lundi une baisse de la valeur de l'un de ses fonds de crédit privé au premier trimestre, qu'elle a attribuée à la hausse des taux d'intérêt auxquels sont confrontés les emprunteurs de son portefeuille.

Carlyle Secured Lending CGBD.O a indiqué que la valeur liquidative par action (NAV) de son fonds avait baissé à 15,89 dollars à la fin du mois de mars, soit environ 2,3 % de moins qu'au trimestre précédent. “Cette baisse est principalement due à des pertes latentes résultant de l'élargissement des spreads”, ou de la hausse des coûts d'emprunt, a indiqué la société dans ses documents financiers. Une partie de ces pertes latentes provient également d'investissements dans le secteur des logiciels, ont précisé les dirigeants du fonds lors de la conférence téléphonique sur les résultats.

Les investisseurs ont examiné de plus près les portefeuilles des fonds de crédit privés connus sous le nom de sociétés de développement commercial, car les progrès de l'intelligence artificielle menacent les modèles économiques de certaines entreprises du secteur des logiciels. Le Carlyle Tactical Private Credit Fund TAKAX.O de la société a enregistré des retraits plus importants de la part des investisseurs au premier trimestre. Les investisseurs ont demandé à retirer 15,7 % de leurs parts au premier trimestre, soit plus de trois fois le seuil maximal de 5 % autorisé par le fonds pour les rachats.

Selon son rapport trimestriel, environ 10 % du portefeuille de Carlyle Secured Lending était constitué d'emprunteurs du secteur des logiciels à la fin du mois de mars. Son taux de créances non productives, c'est-à-dire les cas où un emprunteur a pris un retard important dans le paiement des intérêts, a baissé à 0,9 % en juste valeur, contre 1,2 % au quatrième trimestre, a -t-il indiqué, précisant qu'il avait réussi à restructurer la dette d'un emprunteur de son groupe de créances non productives.

Les nouveaux prêts accordés ont totalisé 217,5 millions de dollars au premier trimestre, tandis que les remboursements et les ventes de prêts se sont élevés à 216 millions de dollars, selon ses documents déposés.

Le fonds a déclaré un dividende de 35 cents pour le deuxième trimestre, contre 40 cents au trimestre précédent, a-t-il indiqué.