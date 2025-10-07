Carlyle publie un rapport alternatif sur l'emploi montrant des embauches modérées aux États-Unis en septembre

Le groupe Carlyle CG.O a publié mardi une série de données économiques américaines, dont une estimation nettement inférieure pour la croissance de l'emploi en septembre, soulignant les efforts des entreprises privées pour fournir des informations alors que la fermeture du gouvernement bloque les statistiques officielles.

La société d'investissement internationale a estimé que les employeurs américains n'avaient créé que 17 000 emplois le mois dernier, soit bien moins que les 54 000 prévus dans le rapport sur les emplois non agricoles, qui devait être publié la semaine dernière mais qui a été retardé.

Les indicateurs internes de la société ont également montré une croissance du PIB de 2,7 % en rythme annualisé en septembre, une baisse de 3,8 % des prix de l'énergie et une augmentation de 3,3 % des prix des services, à l'exclusion de l'hébergement.

Les statistiques officielles étant retardées, les investisseurs se tournent de plus en plus vers d'autres sources pour obtenir des informations en temps réel, et les entreprises riches en données se positionnent comme des fournisseurs provisoires de renseignements économiques.

La fermeture du gouvernement américain est entrée dans sa septième journée et ne montre que peu de signes de résolution.

"Avec l'un des plus grands ensembles de données sur les entreprises privées, Carlyle peut fournir des informations opportunes qui aident les investisseurs et les décideurs politiques à naviguer dans cette dynamique lorsque les données officielles ne sont pas disponibles", a déclaré Jason Thomas, responsable de la recherche mondiale et de la stratégie d'investissement chez Carlyle.

Les données de Carlyle sont basées sur son portefeuille d'entreprises et d'investissements immobiliers.