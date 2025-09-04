Carlyle lève 20 milliards de dollars pour racheter des participations de seconde main dans des sociétés de capital-investissement

Carlyle Group CG.O a déclaré jeudi avoir levé 20 milliards de dollars pour acheter des participations de seconde main dans des sociétés de capital-investissement auprès d'investisseurs cherchant à se débarrasser d'actifs accumulés lors d'un ralentissement des cotations en bourse et des opérations d'acquisition.

L'unité AlpInvest de la société d'investissement, opérant sur le marché secondaire , a levé 15 milliards de dollars pour son dernier fonds phare, ainsi que 3,2 milliards de dollars d'engagements de co-investissement, a indiqué Carlyle.

Deux milliards de dollars supplémentaires ont été levés pour des véhicules de gestion privée qui investiront l'argent des personnes fortunées parallèlement au fonds principal, a indiqué la société dans un communiqué.

Le ralentissement des transactions a conduit à l'accumulation de quelque 29 000 entreprises évaluées à 3 600 milliards de dollars dans les portefeuilles des sociétés de capital-investissement à la fin de 2024, selon une étude réalisée par les consultants de Bain.

Le marché secondaire a offert un moyen d'obtenir des liquidités pour ces actifs, bien qu'il s'agisse généralement d'une décote par rapport aux évaluations précédentes.

La valeur des actifs du marché secondaire est passée de 273 milliards de dollars en 2019 à 601 milliards de dollars en 2024 et représente désormais 5 % de tous les actifs de capital-investissement gérés dans le monde, a déclaré Bain dans son rapport sur le capital-investissement de 2025.