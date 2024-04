Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carlyle: l'UE a autorisé le rachat de Regatta Laser information fournie par Cercle Finance • 16/04/2024 à 12:53









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement CE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de Regatta Laser Holdings et de ses filiales par The Carlyle et GTCR tous deux américains.



L'opération porte principalement sur le développement et la fabrication d'instruments médicaux, en particulier de composants, d'implants, de sous-ensembles et de dispositifs finis de haute technicité.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne poserait pas de problèmes de concurrence, étant donné que les activités de Resonetics dans l'Espace économique européen sont négligeables.





