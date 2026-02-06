Carlyle grimpe après avoir battu son bénéfice grâce à ses transactions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 février - ** Les actions de Carlyle Group CG.O ont augmenté de 7% vendredi à 59,04 $ après que le gestionnaire d'actifs ait publié un bénéfice trimestriel qui a légèrement dépassé les estimations des analystes, aidé par des revenus provenant de transactions dans sa branche de capital-investissement

** Les actions de CG sont en passe de réaliser leur plus forte hausse en un jour depuis neuf mois, dans le contexte d'un rebond général des actions .N

** Les bénéfices distribuables de la société au 4ème trimestre ont augmenté de 13,7% pour atteindre 436 millions de dollars, soit 1,01 $/shr, juste au-dessus des estimations de LSEG de 1,00 $/shr, grâce aux ventes d'actifs de ses activités de capital-investissement et de crédit ** CG a déclaré que les logiciels représentent environ 6 % de ses actifs sous gestion vendredi, en réponse aux préoccupations du marché concernant les perturbations potentielles dans le secteur de l'intelligence artificielle

** L'action s'est récemment négociée à 12 fois les bénéfices attendus, ce qui suggère qu'elle pourrait être proche de la juste valeur par rapport à son PE prévisionnel moyen sur 5 ans de 11, selon les données du LSEG

** Les actions de CG sont maintenant stables depuis le début de l'année par rapport à la baisse de ~2% du Nasdaq .IXIC , et l'action est ~16% en dessous de son record intrajournalier atteint en septembre

** La médiane des prévisions des analystes de 72 $ implique une hausse de 22 % par rapport au prix actuel de l'action

** Sur les 16 analystes qui couvrent le titre, 10 le considèrent comme 'achat' ou 'achat fort', 5 le considèrent comme 'maintien' et 1 recommande 'vente'