Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carlsberg: très légère hausse du CA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 31/10/2024 à 11:09









(CercleFinance.com) - Carlsberg dévoile un chiffre d'affaires en hausse de 0,9 % au 3e trimestre, à 20,5 milliards DKK, légèrement inférieur aux attentes.



Sur les 9 premiers mois de l'année, le CA ressort en hausse de 2%, à 59,2 milliards DKK).



Au cours du trimestre, le CA a été impacté par un effet de change défavorable de -0,6 % (9 mois : -1,3 %), principalement lié aux devises asiatiques, partiellement compensé par un effet net d'acquisition de +0,2 % (9 mois : +0,3 %).



Le brasseur danois indique que ses volumes ont augmenté de près de 20 % sur les marchés où la marque est positionnée dans le segment premium, tels que la Chine, l'Inde, l'Ukraine et le Kazakhstan, tandis que le volume total de la marque a progressé de 11 %.



' Ce trimestre a été difficile, marqué par un contexte de consommation exigeant et des conditions météorologiques défavorables. Néanmoins, nous avons enregistré une croissance des volumes et du chiffre d'affaires dans la majorité de nos marchés, bien que des volumes plus faibles en Chine, en France et au Royaume-Uni aient affecté les performances globales du Groupe', a commenté Jacob Aarup-Andersen, le CEO du groupe.



Au niveau des perspectives annuelles, Carlsberg cible une croissance organique du résultat opérationnel avant éléments exceptionnels de 4 à 6 %.







Valeurs associées CARLSBERG B ORD 768,40 DKK LSE Intl +1,84%