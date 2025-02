Carlsberg: résultats 2024 en ligne, mais des signes positifs information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 10:39









(CercleFinance.com) - Carlsberg a publié jeudi des résultats annuels globalement en ligne avec les attentes, mais les analystes trouvaient quelques motifs de satisfaction dans la publication du brasseur danois, ce qui soutenait son titre à la Bourse de Copenhague.



Le numéro quatre mondial du secteur, derrière notamment AB InBev et Heineken, a dégagé l'an dernier un bénéfice d'exploitation avant éléments exceptionnels en hausse de 2,8% à 11,4 milliards de couronnes danoises.



Sa marge opérationnelle s'est améliorée de 0,1 point de pourcentage pour s'établir à 15,2%.



Le chiffre d'affaires annuel s'est établi à 75,01 milliards de couronnes, soit une hausse de 1,9% à données publiées. La croissance organique ressort à 2,4%.



Si les analystes de RBC évoquent une publication sans grande surprise, ils disent aussi percevoir des signes encourageants dans les comptes du groupe.



'En dépit de la faiblesse persistante du moral des consommateurs observée par la société et des difficultés rencontrées au niveau de la chaîne logistique, la performance en Europe de l'Ouest a légèrement dépassé les attentes', souligne le broker canadien.



En données organiques, le brasseur a limité le repli de ses ventes en Europe occidentale à 1,1% l'an dernier, et à -1% en Asie. Elles ont par ailleurs augmenté de 4% dans la région regroupant l'Europe centrale et de l'est et l'Inde (CEEI).



Pour 2025, le groupe qui prépare l'intégration du fabricant de boissons non alcoolisées britannique Britvic dit s'attendre à une croissance organique comprise entre 1% et 5% de son bénéfice d'exploitation.



A la Bourse de Copenhague, le titre grimpait de plus de 5% suite à cette publication, ce qui en faisait par ailleurs l'une des plus fortes progressions de l'indice paneuropéen Europe STOXX 600.





Valeurs associées CARLSBERG B ORD 775,70 DKK LSE Intl +5,15%