Carlsberg resserre sa fourchette de prévisions de bénéfices d'exploitation

(AOF) - Le brasseur danois Carlsberg a généré un chiffre d’affaires de 45,8 milliards de couronnes danoises au deuxième trimestre 2025, soit une hausse de 18,2% en publié. Il est en léger repli de 0,3% en organique, impacté par la perte de la marque San Miguel au Royaume-Uni en janvier 2025. Il est légèrement inférieur aux attentes des analystes : 46,5 milliards de couronnes. En outre, la croissance organique de ses ventes en volumes a reculé de 1,7%, à 76,3 milliards de couronnes. Le résultat opérationnel a progressé de 15,1% en publié, à 7,23 milliards de couronnes.

La croissance du bénéfice d'exploitation a été soutenue par Britvic, fabricant britannique de boissons sans alcool que Carlsberg a racheté il y a un an. Celui-ci a crû de 2,3% en organique car la croissance organique du bénéfice opérationnel en Asie a plus que compensé la baisse des bénéfices dans la région Europe centrale/de l'Est et Inde et en Europe occidentale, cette dernière étant impacté par la perte de la marque San Miguel.

La marge opérationnelle organique s'est améliorée d'environ 40 points de base, tandis que la marge publiée a diminué de 40 points de base à 15,8% en raison de la baisse de la marge opérationnelle chez Britvic.

Le bénéfice net déclaré a diminué de 4,7% pour s'établir à 3,562 milliards de couronnes, " en raison d'éléments spéciaux fortement impactés par les coûts d'intégration et financiers, ainsi que du taux d'imposition plus élevé ".

" Le groupe a enregistré des résultats solides au cours d'un semestre difficile, avec une bonne progression des parts de marché dans les trois régions, en particulier en Europe de l'Ouest, grâce à la bonne progression des bières premium, des bières sans alcool et des boissons non alcoolisées ", a déclaré le PDG de Carlsberg Jacob Aarup-Andersen.

Suite à sa publication semestrielle, Carlsberg a resserré ses objectifs de bénéfice d'exploitation. Le brasseur danois vise désormais une croissance organique du résultat d'exploitation entre 3 et 5%, contre une fourchette précédente de 1-5%.

