Carlsberg relevé à l'achat par Berenbeg, qui salue le virage "sans alcool"
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 10:35
A 10h05, le titre progresse de 1,7% à 896,6 couronnes danoises pour l'action ordinaire "B", alors que l'OMXC25 prend 0,3%.
Dans une note intitulée "Moins de houblon, plus de soda" ( Less hop, more pop), l'intermédiaire financier estime que l'acquisition du britannique Britvic marque un tournant décisif dans la stratégie européenne du brasseur danois en accélérant son repositionnement vers des catégories de boissons sans alcool jugées plus dynamiques que le marché de la bière.
Selon Deutsche Bank, les ventes de boissons non alcoolisées représentent désormais une part prépondérante des activités du brasseur danois en Europe occidentale, avec plus de 60% des ventes réalisées dans les sodas et la bière sans alcool dans la région.
A l'échelle du groupe, et au niveau mondial, les boissons non alcoolisées sont appelées à générer plus de 30% du chiffre d'affaires total cette année, selon ses calculs.
Berenberg rappelle que Carlsberg est par ailleurs un embouteilleur stratégique de Pepsi, ce qui pourrait lui ouvrir de nouvelles opportunités pour renforcer son empreinte dans les boissons gazeuses.
L'analyste relève en conséquence sa recommandation sur le titre à "acheter" contre "conserver" auparavant, tout en rehaussant son objectif de cours à 1 090 couronnes danoises contre 1 033 précédemment.
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