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Carlsberg poursuit sa remontée après un partenariat avec Sapporo
information fournie par Zonebourse 06/07/2026 à 10:54

Carlsberg s'adjuge plus de 3% lundi matin à la Bourse de Copenhague, profitant de la conclusion d'un accord stratégique avec le japonais Sapporo en Asie du Sud-Est, une transaction qui confirme l'attractivité du portefeuille des actifs asiatiques du brasseur danois.

Le groupe a annoncé ce matin avoir conclu un accord avec Sapporo en vue de former une coentreprise stratégique en Asie du Sud-Est et à Hong Kong, une initiative qui s'accompagnera d'une collaboration au Royaume-Uni.

S'appuyant sur la réussite de leur collaboration initiée en 2024 autour de la vente de la bière Sapporo Premium en Malaisie, à Hong Kong et à Singapour, cette nouvelle joint venture intégrera désormais les activités existantes sur ces marchés, mais aussi au Laos, au Vietnam et au Cambodge.

Aux termes de l'alliance, Carlsberg bénéficiera de droits exclusifs et perpétuels pour produire et distribuer la Sapporo Premium Beer dans l'ensemble de ces pays.

Il est prévu, par ailleurs, que Sapporo accorde à Carlsberg une licence de long terme pour la production et la distribution de sa bière phare au Royaume-Uni et au Myanmar, voire la possibilité de lancer la marque sur d'autres marchés européens et asiatiques.

Une opération à 643 millions de dollars

Sur le plan financier, Carlsberg détiendra une participation de 75% dans la coentreprise et conservera le plein contrôle opérationnel des marchés concernés. En contrepartie de ses parts de 25%, Sapporo versera à Carlsberg un montant en numéraire de 643 millions de dollars.

Le groupe danois a précisé son intention d'allouer ces fonds au remboursement de sa dette ainsi qu'aux besoins généraux de l'entreprise.

Dans un communiqué, l'équipe de direction de Carlsberg qualifie de "véritablement enthousiasmantes" les opportunités stratégiques à long terme qui pourraient découler de leur coopération. De son côté, Sapporo déclare vouloir capitaliser sur cette alliance pour approfondir leur collaboration sur les marchés actuels et futurs, afin de stimuler une croissance durable et de créer de la valeur à long terme.

Désendettement accéléré et perspective de rachats d'actions

Les analystes de Jefferies se félicitent, pour leur part, de la perspective d'une accélération du processus de désendettement de Carlsberg, avec un ratio dette nette sur Ebitda qui devrait passer de 2,6x à 2,4x dès cette année.

Ils rappellent que cette opération intervient alors que des rumeurs de presse évoquent une possible mise en Bourse de la filiale indienne du producteur de bières, dont le produit pourrait s'élever à 700 millions de dollars.

Selon leurs calculs, une potentielle introduction en bourse (IPO) des activités en Inde pourrait encore réduire ce ratio de 0,2x supplémentaire, ce qui permettrait d'avancer le calendrier d'un éventuel programme de rachat d'actions.

A la Bourse de Copenhague, l'action Carlsberg grimpait de plus de 3% à 944,8 couronnes lundi matin, portant à plus de 14% ses gains depuis le début de l'année.

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