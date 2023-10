Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carlsberg: objectif maintenu malgré un trimestre décevant information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 12:10









(CercleFinance.com) - Le brasseur danois Carlsberg a maintenu mardi son objectif de bénéfice d'exploitation pour 2023 en dépit d'un chiffre d'affaires ressorti inférieur aux attentes sur le troisième trimestre.



A 20,3 milliards de couronnes, son chiffre d'affaires est resté globalement stable sur le trimestre écoulé, alors que les analystes le voyaient légèrement progresser à 20,5 milliards de couronnes.



Dans une note de réaction, les équipes d'UBS soulignent toutefois que la faiblesse des ventes a pu être compensée par un 'mix prix' solide, qui lui a permis de vendre ses bières plus cher.



Ses volumes de ventes ont en effet baissé de 2,7% pour atteindre 35 millions d'hectolitres, un résultat là encore inférieur aux attentes des analystes qui prédisaient 37,5 millions d'hectolitres.



Le groupe a néanmoins confirmé sa prévision d'une hausse de son bénéfice d'exploitation comprise entre 4% et 7% sur l'ensemble de l'exercice et aussi annoncé le lancement immédiat d'un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant d'un milliard de couronnes.



Cotée à la Bourse de Copenhague, le titre Carlsberg limitait son repli à environ 2% suite à toutes ces annonces.





