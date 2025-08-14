Carlsberg: objectif 2025 resserré, mais les ventes déçoivent information fournie par Cercle Finance • 14/08/2025 à 10:42









(Zonebourse.com) - Le brasseur danois Carlsberg a resserré jeudi en haut de fourchette son objectif de bénéfice d'exploitation pour 2025, en dépit d'une baisse de ses ventes plus forte que prévu au premier semestre.



Le groupe basé à Copenhague dit désormais anticiper une croissance organique de son bénéfice d'exploitation allant de 3% à 5% sur l'ensemble de l'année, alors qu'il prévoyait auparavant une croissance comprise entre 1% et 5%



Invoquant un environnement de marché 'difficile', Carlsberg a toutefois fait état d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au titre des six premiers mois de l'année, ses revenus ayant décru de 0,3% en données organiques alors que le consensus anticipait une hausse de 0,3%.



En valeur absolue, son chiffre d'affaires semestriel s'est établi à 45,8 milliards de couronnes (environ 6,5 milliards d'euros), en-dessous des 46,5 milliards attendus par les analystes.



En excluant la marque San Miguel, qui a été cédée en début d'année au Royaume-Uni, ses ventes en volumes ont diminué de 1,7% sur le semestre, un résultat là encore inférieur aux attentes des analystes qui prédisaient un recul de 1,3%, notamment du fait d'un repli de 2,8% en Asie.



Carlsberg - qui souligne que l'acquisition de Britvic est en bonne voie - souligne que les versions sans alcool de ses bières et cidres - notamment celles des marques Tuborg, 1664 Blanc et Somersby - ont grimpé de 12% en Europe de l'Ouest sur les six premiers mois de l'année.



Carlsberg, qui est présent sur 125 marchés avec environ 30.000 employés, possède au-delà de sa marque-phare des bières haut de gamme comme Brooklyn, Jacobsen et Mikkeller, dont la croissance organique s'est élevée à 5%.



A 10h30, son action chutait de 6,7%, essuyant l'une des plus fortes baisses de l'indice paneuropéen STOXX 600.







Valeurs associées CARLSBERG B ORD 763,700 DKK LSE Intl -5,93%