Carlsberg: le titre se redresse, Morgan Stanley en soutien information fournie par Cercle Finance • 20/01/2025 à 17:01









(CercleFinance.com) - Avec un gain de plus de 2%, l'action Carlsberg signe l'une des plus fortes hausses de l'indice OMX 25 de la Bourse de Copenhague après des commentaires positifs de Morgan Stanley.



La banque d'affaires américaine a repris la couverture de la valeur avec une recommandation 'surpondérer' et un objectif de cours de 900 couronnes danoises.



Dans une note de recherche, la firme new-yorkaise estime que les inquiétudes entourant le niveau d'endettement du groupe, la bonne exécution de l'activité, un possible durcissement de la réglementation liées à l'alcool et l'exposition au marché chinois sont autant d'éléments aujourd'hui plus qu'intégrées au cours de Bourse.



De son point de vue, l'acquisition du fabricant de sodas Britvic devrait lui permettre de doper la croissance de son bénéfice par action (BPA) en générant des synergies et en lui permettant de réduire son intensité capitalistique par le biais de moindres dépenses d'investissement.



MS déclare par ailleurs s'attendre à ce que la croissance du marché des boissons non alcoolisées dépasse celle du marché de la bière.



Avec un PER de 12x pour 2025 et de 10,5x pour 2026, la banque américaine juge que l'action Carlsberg est aujourd'hui sous-évaluée, aussi bien en termes absolus que relatifs.



Suite à ces propos, le titre se reprenait de plus de 2% après avoir inscrit la semaine dernière des plus bas depuis 2020.





Valeurs associées CARLSBERG B ORD 700,80 DKK LSE Intl -0,23%