Carlsberg: le titre recule, HSBC ne voit plus de potentiel information fournie par Cercle Finance • 07/05/2025 à 14:49









(CercleFinance.com) - Carlsberg s'inscrit en baisse mercredi à la Bourse de Copenhague suite à l'abaissement de la recommandation de HSBC, dont le nouvel objectif de cours ne fait plus apparaître le moindre potentiel de hausse.



Aux alentours de 14h30, la valeur recule de 0,8%, à comparer avec un repli de 0,7% pour l'OMX 25, l'indice de référence des valeurs danoises.



HSBC a annoncé ce matin avoir dégradé son conseil sur le titre de 'achat' à 'conserver' avec une ciblé ramenée de 940 à 910 couronnes.



Le courtier justifie sa décision par la forte progression affichée par le brasseur en Bourse depuis le début de l'année, avec un gain qui atteignait plus de 33% à la clôture hier soir.



S'il dit considérer Carlsberg comme un acteur de qualité affichant une solide capacité de résistance du fait de sa faible exposition aux Etats-Unis et leurs nouveaux droits de douane, le broker estime qu'une opinion neutre est justifiée au vu de ses perspectives en matière de croissance organique et de l'absence de potentiel haussier que fait transparaître son nouvel objectif de cours.





Valeurs associées CARLSBERG B ORD 911,200 DKK LSE Intl -1,00%