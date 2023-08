Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carlsberg: le relèvement d'objectifs boudé en Bourse information fournie par Cercle Finance • 16/08/2023 à 09:32









(CercleFinance.com) - Le brasseur danois Carlsberg a relevé hier soir ses objectifs pour l'exercice 2023 après un premier semestre décrit comme 'solide', porté notamment par le succès de ses bières les plus haut de gamme.



Le groupe a déclaré hier qu'il tablait désormais sur une croissance organique de son bénéfice d'exploitation située dans une fourchette d'environ 4% à 7%, alors qu'il envisageait jusqu'ici une évolution allant de -2% à +5%.



Mais le consensus visait déjà une croissance de l'ordre de 5% cette année.



Sur le premier semestre, son résultat opérationnel a progressé de 5,2% en données organiques, alors que la prévision moyenne des analystes s'était établie à +1,7%.



Si Carlsberg a annoncé par ailleurs le lancement immédiat d'un nouveau programme de rachat d'actions d'un milliard de couronnes danoises, les analystes ne se laissaient guère impressionnés par ces chiffres.



Dans une note de réaction, les équipes de RBC évoquent une publication 'plutôt décevante', le résultat semestriel meilleur que prévu provenant selon elles principalement de l'Europe de l'Ouest et de la réduction des coûts commerciaux et des dépenses marketing.



Conséquence, son action perdait 1,8% mercredi matin à la Bourse de Copenhague.





